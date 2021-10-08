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İnegöl’de tefeci operasyonu: 5 gözaltı

BURSA (İHA) – Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince tefecilere yönelik 7 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı.

Asayiş 08.10.2021, 21:28
İnegöl’de tefeci operasyonu: 5 gözaltı

BURSA (İHA) – Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince tefecilere yönelik 7 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığına açılan soruşturma kapsamında İnegöl KOM Büro Amirliğince yaklaşık bir yıldır yürütülen takip sonucu "Alper" operasyonunun düğmesine basıldı. Bursa KOM Şube Müdürlüğü ve İnegöl KOM Grup Amirliği ekipleri 15 mağdur şahsın ifadesini aldı. İfadeler üzerine ekipler, 5 ikamet ve 2 iş yerine operasyon düzenlendi. Arama sonucunda araç kiralama şirketi işleten Zeki B., Taner B., Muammer B., Burhan B. ve Ramazan B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

7 ayrı adreste yapılan aramada yaklaşık 1 milyon TL değere sahip çok miktarda senet, çeşitli şahıslar ile yapılmış araç satış sözleşmeleri, farklı şahıslara ait 3 adet tapu fotokopisi, 1 adet ruhsatız tabanca ele geçirildi. R.B. isimli şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 4 kişi sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Muammer B. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Zeki B., Taner B. ve Burhan B. isimli üç şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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