İnegöl’de otobüsler çarpıştı, karayolu ulaşıma kapandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü ile ilçe içinde toplu taşıma yapan otobüs ve otomobil çarpıştı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan Erhan D. (33) yönetimindeki 16 M 06025 plakalı toplu taşıma otobüsü, önünde yavaşlayan sürücü Ergün P. (60) yönetimindeki 41 PK 086 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Bu sırada kontrolden çıkan Zafer Y. (35) yönetimindeki 16 AIR 735 plakalı otomobil de otobüse yandan çarptı. Zincirleme kazada toplu taşıma aracındaki yolcular Tahir G. (56) ile Muhammet Ali A. (14) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Tahir Giray’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza sonucu ulaşıma kapanan karayolu üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. 1 saat süren çalışma sonucu karayolu yeniden trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.