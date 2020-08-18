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İnegöl’de korkutan yangın
BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR KAFENİN DEPO BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU.
Asayiş 18.08.2020, 16:23
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kafenin depo bölümünde çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, yangın Süleymaniye Mahallesinde cadde üzerinde faaliyet gösteren bir kafenin depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangını gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Depoda hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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