İnegöl’de dron ile trafik denetimi

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kırmızı ışık ihlali ve hatalı araç kullanımına yönelik dron destekli uygulama gerçekleştirildi. Uygulama çerçevesinde çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde kırmızı ışık ihlali ve hatalı araç kullanımına yönelik trafik uygulaması gerçekleştirildi. Dron destekli gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve çeşitli kuralları ihlal eden sürücüler dron ile tespit edilerek haklarında cezai işlem uygulandı.

Bu tür uygulamaların devam edeceği öğrenildi.