İnegöl’de camiler ramazana hazırlandı

İnegöl Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde vatandaşların ibadetlerini temiz bir ortamda yapmaları için camilerde halı yıkama ve temizleme çalışmalarına başladı. Merkez ve kırsalda 112 camide halı yıkama çalışması ramazan süresince de devam edecek.

İnegöl Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayında vatandaşların ibadetlerini temiz bir ortamda yapmaları için camilerde temizlik çalışması başlattı. Merkez ve kırsalda toplamda 112 caminin halılarının yıkanması çalışması ramazan süresince de devam edecek. Bayrama kadar tüm camilerin halıları yıkanmış olacak.

Belediye Başkanı Alper Taban, camilerde halı yıkama çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kutsal bir mekan olan camilerimizin sağlık ve hijyen şartları açısından hazır bir hale getirilmesi için Ramazan öncesi başlatılan temizlik çalışmalarının dört bir koldan devam ettiğini ifade eden Başkan Taban, “Ellerin semaya, gönüllerin hakka, alınların secdeye yöneldiği Ramazan-ı Şerif ayında ilçe halkımızın ibadetlerini temiz bir ortamda yapmaları için camilerimizde halı yıkama ve temizlik çalışmaları başlattık. Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan tüm camilerimizin halı temizliklerini yapıyoruz. Ramazan ayına yaklaştığımız bugünlerde şu ana kadar pek çok camimiz temizlenerek hazır hale getirildi. Toplamda ise şehrimizde 112 camimizin halıları yıkanmış olacak. Ramazan ayında da yıkama işlemi devam edecek. Bayrama kadar tüm camilerimiz hazır hale gelecek” dedi.