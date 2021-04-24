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İnegöl’de bisiklet hırsızlığı anbean kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bisiklet hırsızlığı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 24.04.2021, 08:20
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İnegöl’de bisiklet hırsızlığı anbean kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bisiklet hırsızlığı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı Mahmudiye Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin önünde meydana geldi. İş yerinin önüne gelen şüpheli, bir süre park halindeki bisikleti gözlemledi. Şahıs çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden bisikleti çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlığın yaşandığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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