İneğin ipine dolaşan yaşlı adam hayatını kaybetti
ANTALYA’NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE İNEĞİN İPİ AYAĞINA DOLAŞAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ineğin ipinin ayağına dolaşması sonucu ineğin sürüklediği kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Gazipaşa ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesinde 16.30 sıralarında meydana geldi. Ahmet Koç (81) ahırda bulunan ineğine su vermek isterken ineğin bir anda ürkmesi ile birlikte ineğin ipine dolaştı. Ayağı ipe dolaşan Koç, inek tarafından yaklaşık 130 metre sürüklendi. Sürüklenme sonucu 81 yaşındaki Ahmet Koç ağır yaralandı. Çevredeki bir mahallelinin olayı görüp 112’ye haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet Koç’u, ilk tedavisinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan hayati tehlikesi bulunan Koç, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
81 yaşındaki talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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