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İneği ile birlikte uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti

Trabzon’un Araklı ilçesi Yeşilyurt mahallesinde hayvanlarını otlatırken ineği ile birlikte uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti.

Asayiş 23.06.2022, 19:01
İneği ile birlikte uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti

Trabzon’un Araklı ilçesi Yeşilyurt mahallesinde hayvanlarını otlatırken ineği ile birlikte uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yesilyurt ile Çamlıktepe mahallelerini birbirine bağlayan Galer Tepesine yakın bölgede bugün hayvanlarını otlatan Fatma (Küçük (51) isimli bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle ineğiyle birlikte uçuruma yuvarlandı. Olayda yaşlı kadın ile ineği hayatını kaybederken, yaşlı kadının bulunduğu yerden çıkartmak için AFAD, UMKE, İtfaiye ve Jandarma ekipleri ile köylüler çalışma başlattı. Olayı duyan yakınları bölgeye akın ederken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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