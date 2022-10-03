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İneğe çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü
Elazığ’da aniden yola çıkan ineğe çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü. Kazada, inek telef olurken sürücü yaralanmadan kurtuldu.
Asayiş 03.10.2022, 11:51
Elazığ’da aniden yola çıkan ineğe çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü. Kazada, inek telef olurken sürücü yaralanmadan kurtuldu.
Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu Kovancılar ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.T. hakimiyetindeki 23 AAE 805 plakalı hafif ticari araç, aniden yola çıkan ineğe çarptı. Kazada inek telef olurken araç adeta hurdaya döndü. Sürücü ise yaralanmadan kurtuldu.