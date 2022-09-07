İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar hakkında inceleme başlatıldı

Kırklareli Valiliği tarafından, CHP’li İnece Beldesi Belediye Başkanı Şahabettin Vardar hakkında, makam aracını "hizmet dışı ve alkollü kullandığı" iddiasıyla inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İnece Beldesi Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, 39 AK 328 plakalı makam aracı ile İstasyon Mahallesi’nde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan Vardar, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Alkollü olduğu iddia edilen Vardar, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Öte yandan, Kırklareli Valiliği, İnece Beldesi Belediye Başkanı Şahabettin Vardar hakkında makam aracını ’hizmet dışı ve alkollü’ kullandığı iddiasıyla inceleme başlattı.