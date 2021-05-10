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İnebolu’da durdurulan araçta esrar maddesi yakalandı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde durdurulan bir araçta esrar maddesi yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 10.05.2021, 01:54
İnebolu’da durdurulan araçta esrar maddesi yakalandı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde durdurulan bir araçta esrar maddesi yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde; İnebolu ilçe merkezinde durdurulan bir araçta bulunan Ç.K. ve R.Ş. isimli şahısların üzerinde yapılan arama sonucunda, yaklaşık 8 gram ağırlığında uyuşturucu veya uyarıcı madde olan kubar esrar ele geçirildi. Olay ile ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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