İndirimdeki fritöz için birbirlerine girdiler
İzmir’in Buca ilçesinde yeni açıldığı öğrenilen bir mağazada, indirimli fritözü satın almak isteyen vatandaşlar arasında kavga çıktı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınırken, kavga esnasında bir kadının biber gazı çıkartarak ’Dağıtırım burayı’ demesi dikkat çekti.
İzmir’in Buca ilçesinde yeni açıldığı öğrenilen bir mağazada, indirimli fritözü satın almak isteyen vatandaşlar arasında kavga çıktı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınırken, kavga esnasında bir kadının biber gazı çıkartarak ’Dağıtırım burayı’ demesi dikkat çekti.
Olay, Buca Şirinyer’de bulunan ve yeni açıldığı öğrenilen bir mağazada meydana geldi. Yeni açılan bir mağazanın indirimli ürünleri için izdiham çıktı. Kampanya dahilinde bin 750 liraya satışa sunduğu öğrenilen fritözü satın almak isteyen vatandaşlar arasında tartışma çıkarken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.
Biber gazını çıkardı, ’Dağıtırım burayı’ dedi
Kamera görüntülerinde, tek kaldığı öğrenilen fritözü kapışan vatandaşlar arasında yaşanan tartışma yer alırken, bu esnada bir kadının elindeki biber gazını göstererek tartışmaya son vermek için ’Sıkarım biber gazını, dağıtırım burayı’ demesi dikkat çekti.
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