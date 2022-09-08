İncir ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun’da incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bafra ilçesinin Hacıoğlu Mahallesi’nde yaşayan Bayram Genç (81), evinin bahçesindeki incir ağacına çıkarak incir topladığı sırada bastığı dal kırılarak yere düştü. Ağır yaralanan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Bayram Genç’in cenazesi yakınları tarafından incir ağacının dibinde bulundu. Yaşlı adamın cesedi otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.