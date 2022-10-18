İnatçı kedi ekipleri çok uğraştırdı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de otomobilin motor kısmına giren yavru kedi itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Yaramaz kedi, yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından otomobilden çıkarılarak veteriner hekime teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işe gitmek için otomobilinin yanına gelen vatandaş, araçtan kedi sesi geldiğini duyarak, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kediyi otomobilden çıkarmak için çalışma başlattı. Kaputtan aşağıya inen yavru kedi, bu kez de arka teker kısmından tekrar otomobilin içine girdi. Yaramaz kedi, yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından otomobilden çıkarılarak Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim edildi.