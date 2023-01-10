İmha edilen Rus askeri teçhizatı Polonya’da sergilenecek

Polonya’da, imha edilen Rus askeri teçhizatının sergileneceği bir müze açılacak.

Polonya’nın güneydoğusundaki Sedziszow Malopolska kasabasında Ukrayna’da Rus ordusuna ait imha edilmiş askeri teçhizatın sergileneceği bir müze kurulacak. Bu yıl içerisinde hayata geçirilmesi planlanan müzede, Ukrayna askerlerinin Rus ordusu ile savaşta ele geçirdiği teçhizat sergilenecek. "Despotizme karşı zafer" ismi verilen müzede helikopter, tank, kundağı motorlu silahlar, tüfekler ve üniformaların da bulunacağı çok sayıda askeri malzeme sergilenecek. Fikir babasının şu anda Polonya’da yaşayan Ukraynalı hukukçu Michal Strelnikow’un olduğu söz konusu müze ile "Rus propagandasına karşı direnmek ve Rusya’nın savaş suçu işlediği teçhizatı göstermek" amaçlanıyor. Rus askeri teçhizatının Polonya’ya transferi konusunda Ukrayna Savunma Bakanlığı ile görüşmeler devam ediyor. Müze için internet sitesi üzerinden bağış kampanyası düzenleniyor.