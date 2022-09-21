İmamoğlu’nun yargılandığı dava 11 Kasım’a ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava, 11 Kasım’a ertelendi.

Ekrem İmamoğlu’nun, 31 Mart 2019’da yapılan belediye başkanlığı seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine “alenen hakaret” ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Ekrem İmamoğlu katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu. CHP’li Canan Kaftancıoğlu, CHP milletvekilleri ve belediye başkanları ile çok sayıda partili de duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Sanık avukatından tanık dinlenmesi talebi

Duruşmada söz alan sanık İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, “Tanık dinleme talebimiz var, tanıklarımızı bu celsede hazır edemedik. Karşılıklı sorular sorulacak ve aydınlatılacak hususlar olacak. Mahkemeden tanıklarımız için davetiye çıkarılmasını ve duruşmaya davetiye ile çağrılmasını ve dinlenmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Adil yargılama kuralları bakımından duruşmayı takip etmekteyim. Bunun tutanağa geçirilmesini istiyorum” dedi.

Cumhuriyet Savcısı ise, “Bir önceki celse sanık avukatının delil listesi içerisinde sunduğu uzman raporuna herhangi bir diyeceğimiz yoktur. Tanıklar açısından ise takdir mahkemenindir” ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatının talep dilekçesinde belirttiği tanıkların adreslerinden davetiye ile duruşmaya çağrılmasına karar verdi. İmamoğlu’nun konuşmalarının yer aldığı DVD kayıtlarının bilirkişiye gönderilerek çözümlenmesine hükmedildi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 11 Kasım’a ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019’da iptal edildiği, yenilenen seçimde İBB Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu’nun seçimin iptaline ilişkin 4 Kasım 2019’da basın açıklaması yaptığı ve açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret içeren beyanda bulunduğu anlatıldı.

İmamoğlu’nun o dönem YSK başkan ve üyelerine yönelik işlediği “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Öte yandan, hapis cezası alması halinde siyasi yasak getirilmesi talep edildi.