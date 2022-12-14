İmamoğlu davasında karar bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davaya karar için ara verildi. Duruşmada geçtiğimiz celse açıkladığı mütalaasını tekrar eden savcı, İmamoğlu’nun “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine “alenen hakaret” ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Ekrem İmamoğlu katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP milletvekilleri ve belediye başkanları ile çok sayıda partili de duruşmaya izleyici olarak katıldı. Mahkeme hakimi, reddi hakim talebinin reddedildiğini, ret kararına itiraz edildiğini ve yeniden reddedildiğini tutanağa geçirdi.

“’Az bile konuştum’ dedi”

Duruşmada tanık olarak dinlenen Murat Ongun, “Olay günü başkanımız Ekrem İmamoğlu ile bir arada bulunuyorduk. Basın danışmanı olduğum için medya ile ilişkileri ben kuruyorum. Bir toplantı esnasında gazeteci arkadaşlarımız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklamada İBB Başkanına ahmak dediğini mesaj olarak gönderdiler. Bu konuda Ekrem İmamoğlu’nun Soylu’ya yanıt vermek isteyip istemediğini sordular, ben de konuyu başkanımıza sordum. O da, ‘bu çok yakışıksız bir ifade, ona yanıt verelim’ dedi. Ardından gazeteci arkadaşları arayıp davet ettim. Onlar da sordukları soruyu İçişleri Bakanını işaret ederek sordular. Başkanımız da verdiği yanıtta ‘lafa bakarım’ diye devam eden cümleyi kurmuştur. Açıklamanın ardından tekrar toplantılara devam ettik. Binanın içine girerken ben kendisine ‘acaba sayın bakana çok mu ağır konuştunuz’ diye sordum. O da ‘az bile konuştum’ dedi” ifadelerini kullandı.

Tanık Necati Özkan da, 2013 yılından beri Ekrem İmamoğlu’nun siyasi ve kampanya yöneticisi olduğunu söyleyerek, “Dolayısıyla Ekrem beye gittiği bütün toplantılarda eşlik ederim. Olay günü toplantı çıkışında gazeteciler doğrudan ‘Süleyman Soylu sizin için böyle bir ifade söyledi, yorum yapmak ister misiniz?’ diye sordu. Ekrem İmamoğlu cevaben doğrudan adres göstererek ‘ben adama bakarım adam mı diye, lafa bakarım laf mı diye’ giriş yaparak eleştiriyi kendisine iade etti. Zaten ertesi gün bütün gazetelerde başlıklar bu şekildeydi, ‘Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu’ya cevap verdi’ şeklindeydi. Basın böyle anladı, Ekrem bey böyle davrandı, bu dava nasıl açıldı anlayamadık” dedi.

Bunun üzerine söz alan İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, tanık beyanlarına ilişkin yazılı beyanda bulunmak için süre isteyerek dosyaya sundukları uzman mütalaasının değerlendirilmesini talep etti. Sanık avukatının talebi üzerine duruşmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun davaya ilişkin konuşmasının yer aldığı bir video izlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun duruşmada tanık olarak dinlenmesi talebinin davaya yarar sağlamayacağını belirten mahkeme, bu talebin reddine karar verdi. Mahkeme, sanık avukatlarının yazılı beyanda bulunması ile ilgili süre talebinin davayı uzatmakla ilgili olduğunu kaydederek bu talebi reddetti.

Savcı mütalaasını tekrar etti, ceza istedi

Cumhuriyet Savcısı, geçen celse sunduğu ve Ekrem İmamoğlu’nun “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep ettiği mütalaayı tekrar ettiğini belirtti. Bunun üzerine söz alan sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin ayrıntılı savunma yapmak süre istedi. Mahkeme, esas hakkındaki savunmanın hazırlanması için yeterli sürenin verildiğini belirterek, süre talebinin reddine hükmetti.

Duruşmada karar bekleniyor

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, “Bu celse verilen bir mütalaa var. Mütalaaya karşı hazırlık yapılması zorunludur. Süre verilmesi talebimizin tekrar gözden geçirilmesini talep ederiz. Aksi halde oturuma makul bir süre ara verilerek savunmamızı hazırlamak içim süre talep ederiz” dedi. Mahkeme, sanık avukatlarının son savunmalarını sunmaları için saat 16.00’a kadar duruşmaya ara verdi.