İmamoğlu davasında gerekçeli karar açıklandı: “Sözün muhatabının YSK üyeleri olduğu duraksanmayacak şekilde açıktır”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, siyasi yasak kararı veren mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. 17 sayfalık kararda, İmamoğlu hakkında verilen cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlendiği belirtilirken, “Suça konu sözün muhatabının YSK üyeleri olduğu duraksanmayacak şekilde açıktır” denildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle “Kamu görevlilerine karşı hakaret” suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı da veren mahkeme, kararının gerekçesini açıkladı.

“Ceza alt sınırdan uzaklaşılarak belirlendi”

17 sayfalık gerekçeli kararda, Sanık Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine karşı hakaret suçunu basın önünde işlediği, suçun yüksek yargı mensuplarından oluşan Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde hakaret ettiği belirtildi. İBB Başkanlığı sıfatı bulunan ve söylediği her söz Türkiye’de ve yurt dışında basın aracı ile kolaylıkla duyulan ve takip edilen Ekrem İmamoğlu tarafından bu şekilde hakaret suçunun işlenmesi nedeniyle temel cezanın alt sınırdan uzaklaşarak belirlendiği kaydedildi.

“Olumsuz davranışlarından dolayı lehine indirim uygulanmadı”

Ekrem İmamoğlu’nun Ordu Valisi’ne hakaret ettiği gerekçesiyle adli para cezası almasının mahkemece olumsuz kanaat oluşturduğunun belirtildiği kararda, "Devam eden yargılama sürecinde 21 Eylül 2022 tarihli duruşmadan sonra basın mensuplarına devam eden davayla ilgili ’olmaması gereken bir daha sürdürülüyor, boş işler bunlar’ şeklinde açıklaması, 11 Kasım 2022 tarihli duruşmadan sonra ’şu mahkemeden utanç duyuyorum böyle bir yargılama olamaz, şaka gibi, trajikomik bir durum, beni zerre ilgilendirmiyor’ açıklamaları, yargılama sürecindeki davranışları ile mahkemece yapılan yargılamayı ciddiye almamış, bu olumsuz davranışlarından dolayı lehine indirim uygulanmamıştır" denildi.

‘Siyasi yasak’ anlamına gelen TCK 53. maddesinin de uygulandığının kaydedildiği gerekçeli kararda, “Sanık hakkında verilen sonuç ceza hapis cezası olduğundan, bu nedenle TCK 53. Maddesi gereğince güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

“Sözün muhatabının YSK üyeleri olduğu duraksanmayacak şekilde açıktır”

Kararda, İmamoğlu’nun sözlerine başlarken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya cevap verdiği ancak konuşmanın içeriğinde 31 Mart seçimini iptal edenlerin ahmak olduğunu belirttiği aktarılarak, "Sözün muhatabının YSK üyeleri olduğu duraksanmayacak şekilde açıktır. Sanığın savunmasında sözlerinin muhatabının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu ileri sürmesi karşılıklı hakaret nedeni ile cezadan kurtulmaya yönelik geliştirilen bir savunma olarak değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

“Aptal, gerizekalı anlamında kullanıldığı kanaatine varılmıştır”

İmamoğlu’nun suça konu "Tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır" sözüne yer verilen gerekçeli kararda, "Ahmak sözcüğünün cümle içinde kullanış biçimi ve yapılan vurgu dikkate alındığında aptal, gerizekalı anlamında kullanıldığı kanaatine varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan yargılama sırasında sanığın lehine ve aleyhine olan tüm delillerin toplanarak birlikte değerlendirildiği vurgulanırken, sanığın suç tarihinde ‘tam da işte 31 Martta seçimi iptal edenler ahmaktır’ sözleri ile kurul halinde çalışan ve kamu görevi yapan Yüksek Seçim Kurulu Üyelerine karşı yapmış oldukları görevden dolayı ‘ahmak’ demek sureti ile hakaret ettiğinin sabit görüldüğü belirtildi. Ekrem İmamoğlu’nun kişiliği, suçun işleniş şekli, meydana gelen zararının ağırlığı, sanığın yargılama sürecindeki davranışları, tüm dosya içeriği birlikte değerlendirilerek sanığın cezalandırıldığı kaydedildi.