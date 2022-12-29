İmamoğlu davasında Cumhuriyet Savcısından İstinaf başvurusu: ‘Karar düzeltilerek onansın’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine ilişkin Cumhuriyet Savcısı istinafa başvurarak, kararın usul ve esas yönünden kanuna aykırı olduğunu belirtti. Kararın düzeltilerek onanmasına karar verilmesini talep etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle “Kamu görevlilerine karşı hakaret” suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Cumhuriyet Savcısı, kararın usul ve esas yönünden kanuna aykırı olduğunu belirterek kararın düzeltilerek onanmasına karar verilmesini istedi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı’na sunulmak üzere İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, 14 Aralık 2022 tarihli gerekçeli kararın hüküm kısmının ikinci paragrafında ’Sanığın eylemini basın önünde alenen işlediği anlaşıldığından’ ibaresinde 125/4. maddeye göre artırım yapılması gerekirken sehven 125/6. maddenin yazılarak yazım hatası yapıldığı belirtildi.

“5 gün fazla ceza tayinine karar verildi”

Dilekçede, “Sanık hakkında 1/6 oranında artırım yapılarak 1 yıl 9 ay hapis cezasına hükmolunduğu, üçüncü paragrafta is ise sanığın eylemini kamu görevlilerine karşı işlediği gerekçesiyle 1/2 oranında artırım yapılarak 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmolunduğu ancak; sonuç ceza olarak 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezasına karar verilmesi gerekirken hesaplama hatası sonucu sanığa 5 gün fazla hapis cezası tayinine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır" ifadelerine yer verildi.