İmam takla atan araçtan sağ çıktı
ZONGULDAK’TA KONTROLÜ KAYBEDİLEN OTOMOBİL TAKLA ATTI. AYAĞI KIRILAN İMAM HASTANEYE KALDIRILDI.
Zonguldak’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Araçta sıkışan imamın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Edinilen bilgiye göre, kaza Ankara -Bartın karayolu üzerinde kaza meydana geldi. İddiaya göre, Çaycuma ilçesinde Saltukova istikametine gitmekte olan Mehmet İnce idaresindeki 06 AC 1188 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çapmanın etkisiyle takla atan araç karşı şeride geçti. Kazada araçta sıkışan araç sürücüsü, Çaycuma itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ayağı kırılan sürücüsü ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza yapan Mehmet İnce’nin Çaycuma ilçesi Saltukova beldesi Hacılar köyünde imam olarak görev yaptığı öğrenildi.
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