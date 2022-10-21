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İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Gülşen’in imza atma şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Şarkıcının yurt dışına çıkış yasağı ise devam ediyor.
İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Gülşen’in imza atma şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Şarkıcının yurt dışına çıkış yasağı ise devam ediyor.
Asayiş 21.10.2022, 11:46
İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Gülşen’in imza atma şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Şarkıcının yurt dışına çıkış yasağı ise devam ediyor.