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İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen’in yurt dışına çıkış yasağı 250 bin TL kefaletle kaldırıldı.

İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen’in yurt dışına çıkış yasağı 250 bin TL kefaletle kaldırıldı.

Asayiş 26.10.2022, 16:00
İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen’in yurt dışına çıkış yasağı 250 bin TL kefaletle kaldırıldı.

İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen’in yurt dışına çıkış yasağı 250 bin TL kefaletle kaldırıldı.

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