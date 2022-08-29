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İmam hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri gerekçesiyle tutuklanan Gülşen’in tutukluluk itirazı kabul edildi. Gülşen için tahliye kararı verildi.
İmam hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri gerekçesiyle tutuklanan Gülşen’in tutukluluk itirazı kabul edildi. Gülşen için tahliye kararı verildi.
İmam hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri gerekçesiyle tutuklanan Gülşen’in tutukluluk itirazı kabul edildi. Gülşen için tahliye kararı verildi.
Asayiş 29.08.2022, 13:35
İmam hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri gerekçesiyle tutuklanan Gülşen’in tutukluluk itirazı kabul edildi. Gülşen için tahliye kararı verildi.
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