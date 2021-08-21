İller İdaresi Genel Müdürü Kırbıyık: “Yüzde 50 Afganistan, yüzde 90 Pakistan kökenli ülkelerine geri gönderildi”

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, temel hedeflerinin ülkeye yasa dışı yollarla hiç kimsenin girmemesini sağlamak olduğunu belirterek, “Yüzde 50 Afganistan, yüzde 90 Pakistan kökenli ülkelerine geri gönderildi” dedi.

Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor. Çalışmaları yerinde incelemek üzere Van’a gelen İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve beraberindekiler, Elite World Van Hotelde ulusal ve uluslararası basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada gazetecilere bilgi veren İller İdaresi Genel Müdürü Kırbıyık, sınır güvenliğinin tesisi anlamında fiziki ve teknolojik sistemlerini devreye aldıklarını belirtti. Fiziki sistemde en önemli kalelerinin güvenlik duvarı olduğuna vurgu yapan Kırbıyık, “Güvenlik duvarının ayrılmaz parçası hemen paralelindeki devriye yoludur. Ardından tel çit, aydınlatma uygulamaları ve insanlı gözetleme kuleleridir. Teknolojik olarak da kamera sistemleri, insansız gözetleme kuleleri, haberleşme, alarm, ikaz, ihbar sistemleri, gece görüş sistemleri, zırhlı devriye araçları hava araçları ve termal gözetleme kuleleri ana başlıklarımızdır. İran sınırımızda Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari illerimiz var. Iğdır’da 54 kilometrelik sınırın tamamına duvar örüldü. Ağrı’da 84 kilometrelik bir sınırımız var, bunun 82 kilometrelik kısmının duvar imalat kısmı tamamladı. Ağrı ve Iğdır ilimizin güvenlik duvar imalatını tamamlamış bulunmaktayız. Bu yıl duvar imalatında ağırlık verdiğimiz ilimiz Van’dır. Bu yıl TOKİ ile birlikte 64 kilometrelik bir çalışma başlattık. Çalışmalar 3 etap halinde devam ediyor. Bir yandan mayın temizleme faaliyeti, bir yanda beton blok üretimi, bir yanda da beton blokların montaj faaliyet devam ediyor. Hakkari ilimizde doğal engeller var. Geçişler için riskli bulduğumuz yaklaşık 40 kilometrelik alanı duvar yapmak için planlandı ve yaklaşık 16 kilometresi tamamladı” diye konuştu.

“Duvar bulunmayan alanlarda kanal ve hendekler kazılacak”

Duvar bulunmayan alanlarda da kanal, hendek ve jiletli tel çekilmesi gibi geçici tedbirler aldıklarını dile getiren Kırbıyık, “Devriye en asgariden, en azamiye çıkarılacaktır. İHA’lar başta olmak üzere havadan keşif ve gözetme faaliyetleri artırılacak. Bölgedeki kolluk kuvvetlerinin kapasitesini artırmak anlamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Van iline 35 özel harekat timi, yaklaşık 750 personelden oluşan destek gönderildi. Bunlar yetkin bir şekilde devriye hizmetlerini sağlamaktadır. Güvenlik korucularımız da jandarmamıza destek oluyor. Bu desteği artırmak için 500 güvenlik korucusunun alınması kararı alındı. Van Valiliğimiz bu süreci hızlı bir şekilde yönetmektedir” şeklinde konuştu.

"Temel hedefimiz ülkemize yasa dışı yollarla hiç kimsenin girmemesi"

Ülkeye gizli bir şekilde girdiği tespit edilen yabancılarla ilgili olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün ulusal kapasitesini artırmak anlamında geri gönderme merkezlerinin önem arz ettiğini ifade eden Kırbıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2015 yılında geri gönderme merkezi kapasitemiz bin 740’dı. Bugün itibariyle kapasitesi 20 bine çıktı. Yakın zamanda çok daha yüksek rakamlara çıkacak. Temel hedefimiz ülkemize yasa dışı yollarla hiç kimsenin girmemesi bir şekilde girdiğini tespit ettiklerimiz de geri gönderme merkezleri vasıtasıyla gerekli işlemlerini yaptıktan sonra ülkelerine geri göndermek için her türlü çalışma düşünülmektedir. Bu kapsamda Afganistan kökenli vatandaşları yüzde 50 oranında, Pakistan kökenli vatandaşları ise yüzde 90 oranında ülkelerine geri gönderildi.”

Basın toplantısına İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık’ın yanı sıra, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, İller İdaresi Genel Müdürlüğü heyeti katıldı.