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İlkokulda öğrencilere ‘taciz’ iddiası: Öğretmen açığa alındı

Samsun’da bir ilkokul öğretmeni, ’öğrencileri taciz ettiği’ iddiasıyla gözaltına alındı. Konunun duyulması üzerine veliler okulun önünde toplanarak duruma tepki gösterdi. Samsun Valiliği olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını ve öğretmenin açığa alındığını duyurdu.

Asayiş 15.12.2021, 15:33
İlkokulda öğrencilere ‘taciz’ iddiası: Öğretmen açığa alındı

Samsun’da bir ilkokul öğretmeni, ’öğrencileri taciz ettiği’ iddiasıyla gözaltına alındı. Konunun duyulması üzerine veliler okulun önünde toplanarak duruma tepki gösterdi. Samsun Valiliği olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını ve öğretmenin açığa alındığını duyurdu.

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Kazım Orbay İlkokulu’nda görevli 3. sınıf öğretmeni Y.Ö. ’öğrencileri taciz ettiği’ iddiasıyla dün akşam gözaltına alındı. Bu sabah olayı duyan veliler okulun önünde toplanarak açıklama bekledi. Zaman geçtikçe okul çevresindeki velilerin sayısı arttı. Tepki giderek büyüdü.

Okul müdürü bir ara velilerin yanına gelerek onları yatıştırmaya çalıştı. Açıklama yetkisi olmadığını, konunun adli makamlara olduğunu söyleyen müdüre, veliler tepki gösterdi. Daha sonra polis ekipleri okula sevk edildi. Okulun güvenlik kamera görüntülerine el konuldu.

“Benimkiyle 4 tane çocuk var”

Tacize uğrayan çocuklardan birinin ailesi de okul önüne geldi. Baba K.P., “Tacize uğrayan çocuklardan biri de benimki. Şu anda emniyete gideceğim. Bu olayın üstünün kapatılmaması, sorumlunun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Buradaki çocukların hepsi senin, benim diye bir kaide yok. Kimse kimsenin çocuğuna dokunamaz, temas da edemez. Şikayetçi olan aileler var. Akşamdan beri ben de çocuğumu yokluyorum. Aynı olay benim de çocuğumla alakalı var. Emniyete gideceğim, şikayette bulunacağım. Ben dün akşam 3-4 tane aileyle görüştüm. 3 tane çocuk, benimkiyle birlikte 4 tane. Eğer bu konudan utanmazsa aileler, ‘isim cisim çıkmasın’ diye utanmazlarsa, daha gerisi de gelebilir. Belki de daha fazla” dedi.

Anne K.P. ise, “Akşam kızıma sordum. ‘Sana da böyle bir şey oldu mu?’ diye. ‘Evet, anne bana bugün yaptı’ dedi. Ben zaten bir iki hafta önce de şüphelenmiştim. ‘Tayt giy’ demişti. Hissetmiştim ama bu kadarını beklemiyordum” diye konuştu.

"Tayt giyin de gelin"

Velilerden biri, “Çocuğa ’tayt giyin de gelin okula’ diyormuş. ’Formalarınızla gelmeyin’ diyormuş. Neden? Bedenlerini daha iyi okşayabilmek için. Yazıklar olsun. Biz çocuklarımızı kime emanet ediyormuşuz” ifadelerini kullandı.

Velilerden Rıfat Ekiz, "Buradaki konu taciz diye duyduk. 3. sınıfa giden bir çocuğa yapılacak bir şey mi bu. Böyle bir kansızlık var mı? Hangi anne-baba kabul eder bunu. Gece gözaltına alınmış” açıklamasında bulundu.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürü Yüksel: "Bazılarına ulaştık ve yönlendirdik"

Velilerin 2 saatlik bekleyişinin ardından İlkadım İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Zafer Yüksel de okula geldi. Şahsın gözaltına alındığını, mağdurların bazılarına da ulaşıldığını belirten Yüksel, velilere hitaben, “Böyle bir suç var ise şu anda şahıs gözaltında. Yani emniyette. Sizler benim gibi bir velisiniz. Sizden istirhamın, biz de bu okullarda büyüdük. Bizi çok değerli hocalarımız yetiştirdi. Hepsine minnetle saygılarımı sunarım. Ama arkadaşlar, toplumun içinde bazı çürüklerin çıkma ihtimali var maalesef. En sevdiğimiz çocuklarımıza da bu çürük elmalar zarar verebilir. Biz çocukların bazılarına ulaştık ve onları emniyete yönlendirdik. En sevdiğimiz varlıklarımıza, canlarımıza karşı bir suç işlenmişse bu saklanmamalı. Biz devlet olarak gereğini yapacağız" dedi.

Müdür Yüksel daha sonra okul yönetimiyle de görüşerek velilerin çocuklarını okuldan erken alma talebini iletti. Yüksel, velilere 5 dakika sonra teneffüs verileceğini, çocuklarını alabileceklerini söyledi. Çocukların tedirgin olmaması için veliler ve polis okul çevresinden geriye çekildi.

Samsun Valiliği’nden açıklama

Samsun Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Aralık 2021 Çarşamba günü basın yayın organlarında ’Samsun’da Öğretmenden Öğrencilere Taciz İddiası’ başlıkla çıkan haberlerde bahsi geçen öğretmenle ilgili adli ve idari soruşturma açılmış ve öğretmen açığa alınmış olup konu Valiliğimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir."

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