İlkokul öğrencileri yaya önceliğine dikkat çekti

Arnavutköy’de trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla ilkokul öğrencileri yaya geçitlerinden “yaya önceliği kırmızı çizgimizdir” sloganları geçti. Daha sonra da yaya geçitlerindeki çizgiyi kırmızıya boyadı.

Ülke genelinde trafikte yaya önceliği farkındalığının arttırılmasına yönelik eş zamanlı olarak farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Arnavutköy’de ise ilk okul öğrencileri ilçe de bulunan yaya geçitlerinden “yaya önceliği kırmızı çizgimizdir” sloganları atarak geçti. Daha sonra yaya geçitlerinde bulunan çizgileri kırmızıya boyadılar. Farkındalığı arttırmak amacı ile düzenlenen etkinlikle Polis, jandarma ve zabıta ekipleri de görev aldı. Cadde ve sokaklarda geçiş üstünlüğü hakkının yayalarda olduğu vatandaşlara anlatıldı, uygulamanın gün boyu devam edeceği de öğrenildi.