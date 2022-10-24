İlkokul öğrencileri polis merkezinde ağırlandı

Arnavutköy’de bir ilkokul öğrencileri polislik mesleğini tanımaları açısından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yavuz Selim Polis Merkezi’nde ağırlandı. 15 kişilik öğrenci grubuna tek tek birimler gezdirildi ve polislik mesleğinin görevleri ile ilgili anlatımlarda bulunuldu.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Amirliği tarafından Bu Günden Yarına Emniyetle El Ele Projesi dahilinde, Arnavutköy Piri Reis İlköğretim okulu öğrencileri Yavuz Selim Polis Merkezi ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gün boyu ağırlanarak polislik mesleği ile ilgili bilgi aldı. Yapılan projede öğrenciler tüm birimleri gezdirildi ve günün belirli saatlerinde farklı alanlarda çalışmaları yerinde inceledi.