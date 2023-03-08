İlknur’u öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 2021 yılında bıçaklanarak öldürülen İlknur Gökay Tuncel’in davasının sanık Gezici ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

4 Kasım 2021 tarihinde Lüleburgaz ilçesi Gündoğu Mahallesi Fatih Caddesi’nde yürüyerek evine giden belediye çalışanı İlknur Gökay Tuncel, takip edildiğini fark etti. Koşarak bir apartmana sığınmaya çalışan Tuncel, daha önceden tanıdığı iddia edilen Selçuk Gezici tarafından bıçaklandı. Saldırgan, Tuncel’i bıçakladıktan sonra kendisini de bıçakladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince Tuncel ve Gezici, Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. Tuncel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, saldırgan şahıs ilk müdahalenin ardından Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Saldırgan, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Olayla ilgili 5. duruşma bugün yapıldı. Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada İlknur Gökay Tuncer’in eşi Caner Tuncel, kardeşi Nesrin Karataş, baba Recep Gökay ile çalışma arkadaşları hazır bulunurken, anne Nevin Mıdık ve maktulün kardeşi Özgür Gökay, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada maktulün ailesi sanık Gezici hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası talebinde bulundu.

Daha sonra Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sanık Gezici’ye söz hakkı verildi. Gezici, pişman olduğunu belirterek sadece karnından yaralayıp kendisini öldüreceğini ifade etti.

Mahkeme Başkanı Alihan Orhan karar için 15 dakika ara verdi.

Aranın ardından mahkeme heyeti sanık Selçuk Gezi hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezasına karar verdi.

Mahkeme sonrası adliye binası önünde maktul İlknur’un kardeşi Nesrin Karataş kız kardeşini kardeş olarak sahiplenmesinden dolayı herkese teşekkür etti.