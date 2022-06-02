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İlki geçtiğimiz yılın aralık ayında gerçekleştirilen ’hayali ihracat’ soruşturmasına ilişkin ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 1’i gümrük memuru 12 şüpheli yakalanırken, zanlılar hayali ihracat yapara
İlki geçtiğimiz yılın aralık ayında gerçekleştirilen ’hayali ihracat’ soruşturmasına ilişkin ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 1’i gümrük memuru 12 şüpheli yakalanırken, zanlılar hayali ihracat yaparak devleti 400 milyon lira dolandırmakla suçlanıyor.
Asayiş 02.06.2022, 12:13
İlki geçtiğimiz yılın aralık ayında gerçekleştirilen ’hayali ihracat’ soruşturmasına ilişkin ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 1’i gümrük memuru 12 şüpheli yakalanırken, zanlılar hayali ihracat yaparak devleti 400 milyon lira dolandırmakla suçlanıyor.