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Cumhurbaşkanı Erdoğan :"Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO’ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık bekleyemeyecekleri açıktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir haçlı artığının onun nüshasını yakmasıyla asla zarar görmez ama bu sapkınlığı teşvik edenler veya göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarını da hesap etmiştir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Madem terör örgütleri mensuplarını ve İslam düşmanlarını bu kadar seviyorlar, öyleyse kendilerine ülkelerinin savunmalarını da onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz"
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İlk önce telefonu çaldı ardından mağazaya girip fiyat sordu
Elazığ’da bir hırsız elektronik eşya satan mağazadan telefon çaldı. Güvenlik kameralarına rağmen soğukkanlı olan hırsız vitrinden çaldığı cep telefonunu cebine koydu ardından hiçbir şey olmamış gibi mağazaya girip başka bir şey sorup çıktı.
Asayiş 23.01.2023, 18:33
Elazığ’da bir hırsız elektronik eşya satan mağazadan telefon çaldı. Güvenlik kameralarına rağmen soğukkanlı olan hırsız vitrinden çaldığı cep telefonunu cebine koydu ardından hiçbir şey olmamış gibi mağazaya girip başka bir şey sorup çıktı.
Olay, Elliler Çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hırsız, elektronik eşya satışı yapılan dükkanda gözüne kestirdiği telefonu çaldı. Hırsızlık yapan şahıs, ilk önce vitrinden bulunan telefonu çalıp cebine koydu ardından dükkana girip fiyat sordu. Şahsın hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hırsızlık yapan şahıstan şikayetçi olan dükkan sahibi durumu polise bildirdi.