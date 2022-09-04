İlk görev yerinde hayatını kaybeden Özge öğretmen toprağa verildi
Erzurum’un Hınıs ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden öğretmen Özge Kılıç, memleketi Isparta’da son yolculuğuna uğurlandı.
Erzurum’un Hınıs ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden öğretmen Özge Kılıç, memleketi Isparta’da son yolculuğuna uğurlandı.
Erzurum’un Hınıs ilçesine bağlı Kongur ilkokuluna ana sınıfı öğretmeni olarak atanan ve ilk görev yerine babası Hüseyin Kılıç (56) ve ablası Gamze Akyol (32) ile birlikte giderken geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitiren Özge Kılıç (26) için memleketi Isparta’da cenaze töreni düzenlendi.
Isparta Bilali Habeşi Camii’de kılınan cenaze namazına Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Özge Kılıç’ın ailesi, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreninde ailesi güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazı sonrası Özge Kılıç’ın cenazesinin Halife Sultan Mezarlığına defnedildi.
Öte yandan Özge Kılıç’ın, Trabzon’da özel üniversitenin çocuk gelişimi bölümünden mezun olduğu ve öğretmen olabilmek için formasyon eğitimi aldığı öğrenildi.
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