Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan sosyal konut projesi çerçevesinde “İlk Evim, İş Yerim, İlk Evim Arsa" projelerinin tanıtım tırı Esenler’de vatandaşlarla buluştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan Cumhuriyet tarihin en büyük sosyal konut projesi çerçevesinde “İlk Evim, İş Yerim, İlk Evim Arsa Tırı” meydanları gezip projeleri anlatıyor. Esenler Dörtyol Meydanı’nda tırı ziyaret eden vatandaşlar, merak ettiklerini sorup TOKİ yetkilileri ve uzmanlardan projenin detaylarını öğrendi. Vatandaşlar sanal gerçeklik gözlüğüyle yapılacak olan evleri görme imkanı da buldu.

“İlk Evim İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa” projesi çerçevesinde ilk etapta 250 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası, ve 10 bin iş yeri verilecek. İstanbul özelinde 50 bin sosyal konut ve konut arsası teslim edilecek. Avrupa Yakası’nda Esenler, Arnavutköy ve Başakşehir toplamında 28 bin 340, Çatalca ilçesinde 540, Silivri ilçesinde 200, Tuzla ilçesinde 20 bin 920 konut verilecek.

“Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı”

TOKİ proje uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, bugüne kadar 1 milyon 170 bin konut yaptıklarını ifade ederek, ”Genellikle hane halkı gelirini soruyorlar arsalarımızın niteliğini yatay ya da dikey mimari mi olduğunu, kaç kat olacak, nasıl ve fiyatları neler. Konutlarımızla ilgili olarak gençlerimiz müracaat edebilmekte mi şeklinde sorularla karşılaşıyoruz. Konut ve arsaya ikisine birlikte başvuru olur mu sorusu da geliyor. Hem eve arsaya birlikte başvurabilirler. Özellikle gençlerimiz hane halkı gelirine dahil değiller. 18-30 yaş arası gençler hane halkı gelirine bağlı kalmaksızın konuta ve arsaya başvurabilirler. Sayı yok bu noktada ailedeki gençlerin hepsi başvurabilir. İki yıl sonra evlerini inşallah aldıklarında nasıl bir konut sahibi olacağım odası, salonu, mahallesi nasıl olacak görmek istiyorum diyecek. Çünkü biz konutlarımızı yapmadan projelendirip satıyoruz. Sanal gerçeklik gözlüğümüz var. Vatandaşlarımız sanki 2 yıl sonra konutunun anahtarını aldığında evine girip geziyormuş gibi kendileri burada alacakları evi rahatlıkla gezebilirler. Teknolojik gözlük böyle bir üstünlük sağlıyor alacakları evi bire bir kalitesinde görüp gezebiliyorlar. Şu an itibariyle İstanbul’da 50 bin konut projelendirdik. Bunun yanı sıra İstanbul’da 50 bin adet arsamız mevcut vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Gençlere yüzde 20 kontenjanımız var. 250 bin konutun 50 bin adetini gençlerimize ayırdık, emekli vatandaşlara yüzde 20 kontenjan ayırdık 50 bin konut veriyoruz Türkiye genelinde. Şehit aileleri ve gazileri Kore gazilerimizde dahil buna yüzde 5 kontenjan ayırdık. Türkiye genelinde 12 bin 500 konut veriyoruz. Yine engelli vatandaşlarımıza yüzde 5 oranında kontenjan ayırdık. 12 bin 500 konut; diğer vatandaşlarımıza yüzde 50 yani 125 bin konut olmak üzere Türkiye genelinde 250 bin konutun dağıtımı yapacağız” dedi.

“Güzel proje”

Adem Şimşek isimli vatandaş bilgilendirme tırını faydalı bulduğunu belirterek, ”Bilgi almaya geldim abimiz sağ olsun yardımcı oldu, güzel bir proje halk için yapılan ev ve arsa olsun iyi bir şey Cumhurbaşkanımız önderlik etti teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.