banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
YKS için son uyarılar!
YKS için son uyarılar!
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi

İletişim hatlarına takılan mikser ortalığı savaş alanına çevirdi

Tokat’ta iletişim hatlarına takılan beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi. 5 direk devrildi, bir araç hasar gördü.

Asayiş 17.06.2022, 18:14
İletişim hatlarına takılan mikser ortalığı savaş alanına çevirdi

Tokat’ta iletişim hatlarına takılan beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi. 5 direk devrildi, bir araç hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat Organize Sanayi girişi bir rehabilitasyon merkezi yanında bulunan otoparkta meydana geldi. Seyir halinde olan beton mikserinin telefon ve internet hatlarının geçtiği kabloya takıldı. Beton mikserinin kabloya takılması ile birlikte 4 telefon direği ile 1 elektrik direği devrildi. Devrilen telefon direği bir otomobilde maddi hasara neden oldu. Mahallede elektrik kesintisi yaşanırken, internet ve telefon hattı da kesildi. Ekipler elektrik ve telefon hattının onarılması için çalışma başlattı. Trafik ekipleri ise hasar gören araçlarla ilgili tutanak tuttu.

Mahalle sakinleri ise geçtiğimiz yılda tırın telefon kablolarına takılması sonucu devrilen direklerin 2 otomobilin üzerine devrildiğini söyledi. Vatandaşlar maddi hasarla atlatılan kazanın bir daha yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.

Yorumlar (0)
24°
açık