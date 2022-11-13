İletişim Başkanı Altun: “Beyoğlu’nda meydana gelen patlamayla ilgili yayın yasağı getirilmiştir”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Bugün İstanbul Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığının 13.11.2022 tarih ve 04181 sayılı yazısı ile yayın yasağı getirilmiştir” açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamasında “Bugün İstanbul Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığının 13.11.2022 tarih ve 04181 sayılı yazısı ile yayın yasağı getirilmiştir. Yayın yasağının amacı toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlara mani olmaktır. Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir. Bu süreçte medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.