banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İkili arasında önemli görüşme!
İkili arasında önemli görüşme!
İmamoğlu ailesinin acı günü
İmamoğlu ailesinin acı günü
Sedat Peker operasyonunda son durum: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Sedat Peker operasyonunda son durum: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Kaza kırım nedir?
Kaza kırım nedir?

İlçeye uyuşturucu sokmak isteyenlere polis baskını: 2 kişi tutuklandı

Sakarya’nın Karasu ilçesine uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 3 kişi polis ekiplerince yakalandı. Yapılan aramada ise bir adet ruhsatsız tabanca, 1 kilo 800 gram kubar esrar maddesi ve 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Asayiş 09.04.2021, 20:28
2
İlçeye uyuşturucu sokmak isteyenlere polis baskını: 2 kişi tutuklandı

Sakarya’nın Karasu ilçesine uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 3 kişi polis ekiplerince yakalandı. Yapılan aramada ise bir adet ruhsatsız tabanca, 1 kilo 800 gram kubar esrar maddesi ve 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesine uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 1’i kadın toplam 3 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması neticesinde yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 kilo 800 gram kubar esrar maddesi ve 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şahıslarda H.A. ve O.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.G. ise serbest bırakıldı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
az bulutlu