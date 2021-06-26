İlçenin adını okulun adı ile karıştırınca sınava giremedi

Samsun’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na( YKS) girecek olan genç kız, ilçenin adı ile okulun adını karıştırınca yanlış okula gitti ve sınava giremedi.

YKS öncesi yetkililerin uyarılarına rağmen yine bazı öğrencilerin dikkatsizliği ve yanlış anlamaları bir yıllık emeklerini çöpe attı. Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde ikamet eden M.K. adlı genç kız bir yıl boyunca hayalindeki üniversiteyi kazanmak için çalıştı. Bu sabah İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi’ndeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi’ne sınava girmek için gelen M.K. salonun kapanmasına 15 dakika kala diğer öğrenciler gibi sıraya girip görevlilere elindeki sınav giriş belgesini gösterince yanlış okula geldiğini öğrendi ve gözyaşlarına boğuldu.

Görevliler M.K.’ye 19 Mayıs Lisesinde değil, yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan 19 Mayıs ilçesindeki Ondokuzmayıs Hamidiye İmam Hatip Anadolu Lisesinde sınava girmesi gerektiğini söyledi. Okulun bahçesinden ayrılan genç kız ağlamaya başladı. Genç kızın ağladığını gören Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda görevli olan, yakını sınava girdiği için okulun önünde bulunan polis memuru Musa Bilir, genç kıza yardım etmek istedi. Kendi aracı ile kızı 19 Mayıs ilçesine götürebileceğini söyleyen ancak buna rağmen mesafenin 40 kilometre olduğunu ve yetişmelerinin mümkün olmadığını ifade eden Musa Bilir ve etraftaki öğrenci aileleri ağlayan kızı teselli etti.

Bu arada sınav salonunun kapandığı saniyelerde iki genç de koşarak okulun bahçesine girdi ve salona alınamayınca üzgün halde geri dönmek zorunda kaldı.