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İlçe Milli Eğitim Müdürü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Mehmet Akdoğan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Asayiş 02.04.2023, 12:25
İlçe Milli Eğitim Müdürü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Mehmet Akdoğan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde kalp krizi geçiren 58 yaşındaki İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akdoğan hayatını kaybetti. Akdoğan’ın cenazesinin memleketi Zonguldak’ta toprağa verileceği öğrenildi.

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