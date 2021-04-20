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İlçe başkanının otomobiline çirkin saldırı

AK Parti Bursa Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez’in evinin önünde bulunan otomobiline saldırı yapıldı.

Asayiş 20.04.2021, 11:52
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İlçe başkanının otomobiline çirkin saldırı

AK Parti Bursa Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez’in evinin önünde bulunan otomobiline saldırı yapıldı.

Bursa AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez’in evinin önündeki otomobile binmek için dışarı çıktığında gözlerine inanamadı. Park halindeki otomobilin sağ kapısının kişi veya kişiler tarafından hasar verildiğini gören Çömez, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, otomobil üzerinde parmak izi aradı. Otomobili inceleyen ekipler zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlatırken olayın, hırsızlık amaçlı mı yoksa zarar vermek için mi yapıldığı da incelemeler sonrasında ortaya çıkacak.
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