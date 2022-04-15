İlçe başkanının hakaretleri HTS kayıtlarında tespit edildi

AK Parti Diyarbakır’ın Bismil İlçe Başkanı Veysel Yağmur, müşteki Ramazan Yıldız’a telefon görüşmesinde ağır hakaret ettiği iddiaları, HTS kayıtlarında tespit edildi. Telefonla Ramazan Yıldız’a ağır hakaretler yapan ilçe başkanı Yağmur hakkında savcılık tarafından soruşturma davası açıldı.

AK Parti Bismil İlçe Başkanı şüpheli Veysel Yağmur ile müşteki Ramazan Yıldız arasında telefonda bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşandı. İddiaya göre, hakaret dolu telefon görüşmesinin ardından müşteki Ramazan Yıldız şüpheli Yağmur’a dava açtı. Savcılık tarafından yapılan soruşturmada şunlara yer verildi:

"Soruşturma evrakının incelenmesinde şüphelinin suç tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi Bismil İlçe Başkanı olarak görev yaptığı, taraflar arasında tam olarak bilinmeyen bir neden ile husumet oluştuğu, şüphelinin suç tarihinde kullanmış olduğu telefon hattından müştekinin kullanmış olduğu telefon hattını arayarak müştekiye tehdit ve hakaret içerikli sözler söylediği, müştekinin olay tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi Bismil İlçe Teşkilatında Gençlik Kollarında Yönetim Kurulunda görev yaptığı, şüphelinin alınan savunmasında iddia edilen sözleri söylediğini beyan ettiği, dosyada mevcut HTS kayıtlarında şüphelinin müştekiyi aradığının anlaşıldığı, şüphelinin üzerine atılı suçları yukarıda anlatılan şekilde işlediği tüm dosya çerçevesinde anlaşıldığı”.

Şüphelinin yukarıda kabul edilen eylemin Ramazan Yıldız’a yönelik 5237 sayılı TCK’nın 125/2ve 106/1 maddelerinde tanımlanan “Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret ve tehdit” suçlarını oluşturduğu ve şüpheli hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunduğu görüldüğü dava dosyasında belirtildi.

Dava dosyasında, “Şüpheli hakkında isnat edilen suçun 5271 sayılı kanunun 253’ncü maddesi uyarınca ’uzlaşma’ çerçevesindeki suçlardan olması nedeniyle dosyanın uzlaşma bürosuna gönderildiği görevlendirilen uzlaştırmacı tarafından yürütülen uzlaştırma işlemlerinin teklif aşamasında kalarak uzlaşmanın sağlanmadığı anlaşılmakla, Ceza Mahkemesi Kanunun 170/1,2,3,4,5,6. maddelerine uyan tüm yasal ve şekli unsurları taşıyan Cumhuriyet Başsavcılığımız iddianamesinin, aynı kanunun 175/1 maddesi uyarınca kabulü ile kovuşturma evresinin başlatılarak, şüphelinin yargılanmasının mahkemenizce yapılarak eylemine uyan ve yukarıda belirtilen sevk maddeleri gereğince cezalandırılmasına, şüphelinin kasten işlediği suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetine kadar karar verildiğinde 5237 sayılı TCK’nın 53/3 maddesi gereğince 53/1-c maddesindeki ’kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet, ve kayyımlık’ yetkilerini koşullu salıverilme tarihine kadar, TCK’nın 53/2 maddesi gereğince 53/1 maddesinde sayılan diğer haklarını cezasının infazı tamamlanıncaya kadar kullanmaktan yoksun bırakılmasına kar verildiği” kaydedildi.