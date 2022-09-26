İlayda hemşirenin papağanını, telefon, tablet ve çantasını çaldılar

Adana’da kimliği belirsiz bir kişi, gece evine girdiği hemşirenin tüy kanseri papağanını, tabletini, cep telefonunu ve çantasını çaldı. Hırsız sokakta çaldığı eşyalarla yürürken güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 23 Eylül’de gece saat 03.30’da merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi hemşire İlayda Tuğba Aslan’ın (25) ailesiyle birlikte yaşadığı eve girip, tüy kanseri papağanı, İlayda’nın yastık altındaki cep telefonunu, masada duran tabletini ve çantasını çalarak kaçtı. Sabah 10.30’da kalktığında papağanını yerinde göremeyen genç kız, daha sonra cep telefonu, tableti ve çantasının da olmadığını fark etti. Ailesinin de şüphelenmesi üzerine İlayda Tuğba Aslan durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sokaktaki güvenlik kamerasından gece saat 03.30’da genç kızın evine hırsız girdiğini, 03.42’de ise papağan, cep telefonu ve tablet ile çıktığını tespit etti. Evde inceleme yapan ekipler, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

“Hırsızı arıyoruz ancak iz bulamadık”

İlayda Tuğba Aslan, “Gece uyurken hırsız geliyor, her yer kilitliyken nasıl oldu anlamadık eve giriyor ve yastığımın altından telefonumu, tabletimi, bir de papağanımı alıp kaçıyor. Ben de bu sırada hiç uyanmıyorum. Ben sabah uyandığımda kuşumun yerinde olmadığını, diğer eşyalarımın da evde olmadığını gördüm. Güvenlik kamerası görüntülerinde eğer kuşun kafesi olmasa biz onu da hiç fark etmeyeceğiz. 2 gündür hırsızı arıyoruz ancak daha bir iz bulamadık” diye konuştu.

“Allah’tan bana bir şey yapmamış”

Kuşunun tüy kanseri olduğunu ve 2 yıldır ona çocuk gibi baktığını anlatan Aslan, “Bir sürü problemimiz var. Bu zor zamanlarda bir tablet, cep telefonu kolay alınmıyor. Ben kuşuma da 2 yıldır bakıyorum. Tüy kanseri, tüyleri yok ve beyaz bir kafesi var. İsmiyle seslenince dönüp bakıyor, konuşuyor. Ben o hırsızın bulunmasını istiyorum. Allah’tan bana bir şey yapmamış gece uyurken. Biz yıllardır burada oturuyoruz ve daha önceden hiç böyle bir olayla karşılaşmadık. İnşallah bulunur. Ben çok istiyorum bulunmasını” dedi.