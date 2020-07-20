İlacı fazla içince zehirlenip hastanelik oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen kadın, kullandığı ilaçlardan fazla miktarda içince zehirlendi.

İddiaya göre, 39 yaşındaki S.A. antidepresyon ilaçlarından yanlışlıkla 3 tane içince zehirlendiğini fark edip arkadaşına haber verdi. Arkadaşı tarafından yakındaki 1 Nolu Sağlık Ocağına getirilen kadın, ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavisi devam eden kadının hayati tehlikesi bulunmazken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.