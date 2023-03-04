İlaç içtikten sonra alkol alınca intihar ettiğinden şüphelenildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kendisine ulaşılamayınca intihar ettiğinden şüphelinen şahıs, bel ağrısı nedeniyle aldığı ağrı kesiciler sonrası alkol kullandığını ve muhtemelen ters etki yaptığını belirterek, intihar iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Murtaza Mahallesi Dış Çeşme sokakta yaşayan A.Ç.’nin evine gelen kız arkadaşı kendisine ulaşamayınca polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde A.Ç.’nin baygın ve evde çok sayıda ilaç olduğunu görünce intihar ettiğinden şüphelenip sağlık ekiplerine bilgi verdi. Eve gelen sağlık ekipleri A.Ç.’yi ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hakkında “İntihar girişiminde bulunduğu” iddiası ile çıkan haberler üzerine gazetecilere açıklama yapan A.Ç. bel ağrısı nedeniyle aldığı ilaçların ardından alkol kullandığını ve muhtemelen ters etki yaptığını söyledi. A.Ç. açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Bel fıtığım nedeniyle gündüz ağrı kesici ilaç almıştım. Ağrı geçmediği için akşam işten gelince iki tane daha ağrı kesici içtim. İşten yorgun gelmiştim, belli bir süre geçince alkol aldım. Alkol aldıktan sonra muhtemelen ters etki yaptı. Kendimde değildim o an. Kız arkadaşımda gündüz iyi olmadığımı bildiği için akşam eve gelmişti. Evime geldiğinde bana ulaşamayınca, babamlara ulaşmış. Babamlara evden müzik sesi geldiğini ancak bana ulaşamadığını söylemiş. Babamlarda polis aramasını söyleyip kendileri de yola çıkacaklarını söylemişler. Olay bundan itibaren. Polisler geldikten sonra muhabirler intihar geçmişler. O sırada evde başka ilaçlarda olabilir. Ama bu demek değil ki ben o ilaçları aldım, kullandım. Ben sadece o ilaçların arasından içmem gerekeni aldım. İşin özeti bu.”