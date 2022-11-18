IKYB’nin Süleymaniye kentindeki patlamada ölenlerin sayısı 7’ye yükseldi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKYB) Süleymaniye kentinde gaz tankının patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi. Resmi açıklamada yaralı sayısı ise 11 olarak kaydedildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKYB) bağlı Süleymaniye kentinde gaz tankının patlaması sonucu bilanço artıyor. IKBY Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi. Yaralı sayısının 30 olarak belirtildiği ancak resmi açıklamada aralarında durumu ağır olmak üzere 11 kişinin yaralandığı açıklandı. Patlamanın şiddetiyle en az 3 evin tamamen yıkıldığı, çok sayıda binanın ve aracın da hasar aldığı olayda 13’ten fazla kişinin kayıp olduğu aktarıldı.

Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede can kaybının artmasından endişe duyuluyor.