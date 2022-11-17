IKYB’nin Süleymaniye kentindeki patlamada bilanço ağırlaşıyor: 6 ölü, 30 yaralı

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKYB) Süleymaniye kentinde ısıtma amaçlı kullanılan gaz tankının patlaması sonucu ölü sayısı 6’ya, yaralı sayısı ise 30’a yükseldi.

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKYB) bağlı Süleymaniye kentinde ısıtma amaçlı kullanılan gaz tankının patladığı kazada bilanço ağırlaşıyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 6’ya, yaralı sayısının ise 30’a yükseldiği belirtildi. Polis ayrıca, patlamanın şiddetiyle en az 3 evin tamamen yıkıldığını, çok sayıda binanın ve en az 5 aracın da hasar aldığını aktardı.

Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede can kaybının artmasından endişe duyuluyor.