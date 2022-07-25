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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düzenlemelerimiz fiyat artışlarındaki hızı da yavaşlattı. Petrol fiyatlarında düşüşün olumlu etkilemesini bekliyoruz. Yıllık enflasyonda düşüşü önümüzdeki şubat-mart itibarıyla belirgin bir şekilde görmeye başlarız."
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IKYB’nin Süleymaniye kentindeki gaz sahasına roketli saldırı
Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde gaz sahasına roketli saldırı düzenlendi.
Asayiş 25.07.2022, 22:30
Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde gaz sahasına roketli saldırı düzenlendi.
Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye’ye bağlı Çemçemal ilçesindeki Kormor gaz sahasına roketli saldırı düzenlendi. Irak basını, yerel güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde söz konusu gaz sahasına 5 adet Katyuşa roketinin düştüğünü, saldırının yalnızca maddi hasara yol açtığını ve can kaybının olmadığını aktardı. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Söz konusu gaz sahası geçtiğimiz haziran ayında üç defa benzer saldırılara maruz kalmıştı.