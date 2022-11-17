IKYB’nin Süleymaniye kentinde gaz tankı patladı: 4 ölü, 9 yaralı

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKYB) Süleymaniye kentinde ısıtma amaçlı kullanılan gaz tankının patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKYB) bağlı Süleymaniye kentinde ısıtma amaçlı kullanılan gaz tankı patladı. Kaziyva semtindeki bir binada meydana gelen olayda 3 ev yıkıldı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki arabalar da enkaz altında kaldı. Süleymaniye İl Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü Saman Latif, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan kişileri bulmak için arama çalışması başlattı.