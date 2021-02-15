İkranur'un katili 14 yaşındaki amcası çıktı...

Giresun'da 27 Haziran 2020 günü kayıplara karışan ve 68 saat sonra evine 7 kilometre ileride dere yatağından ölü bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, yaşanan gelişmeyi canlı yayında açıkladı. Anlı; “Geçtiğimiz günlerde Tirsi Ailesi'nden 7 kişi gözaltına alınmıştı. İkranur'u en son gören 14 yaşındaki amca S.T ve hala A.T, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Amca S.T., cinayeti itiraf etti” açıklamasında bulundu.