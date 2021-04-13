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İkna edilen terörist ailesiyle buluştu

Gaziantep’te, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ikna edilerek teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu.

Asayiş 13.04.2021, 17:53
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İkna edilen terörist ailesiyle buluştu

Gaziantep’te, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ikna edilerek teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu.

18 yaşında terör örgütü PKK’ya katılan M.A. 7 yıl sonra emniyet ve ailenin çabalarıyla ikna edilerek teslim olması sağlandı. Örgütünden kaçarak Habur Kara Hudut Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim olan M.A., Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilerek annesi, babası ve kardeşleriyle buluşturuldu.
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