İkna edilen PYD/YPG’li örgüt mensubu teslim oldu
PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SURİYE YAPILANMASI OLAN PYD/YPG ADINA KOBANİ BÖLGESİNDE SİLAHLI OLARAK FAALİYET YÜRÜTEN B.K. İSİMLİ ÖRGÜT MENSUBU, YAPILAN İKNA ÇALIŞMASI SONUCU GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDU.
PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması olan PYD/YPG adına Ayn el-Arab bölgesinde silahlı olarak faaliyet yürüten B.K. isimli örgüt mensubu, yapılan ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik yapılan geri getirme/ikna çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz ile Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüyle birlikte yaptıkları çalışmada; PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması olan PYD/YPG adına Kobani bölgesinde silahlı olarak faaliyet yürüten B.K. isimli örgüt mensubuyla irtibat kurulmuş, yapılan ikna çalışması sonucu teslim olmaya ikna edilmesiyle Şırnak’ın Cizre ilçesinde görevlilerimize teslim olmuştur. 2014 yılında katılım yapan B.K. isimli örgüt mensubu, hakkında hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.
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