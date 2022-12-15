İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna yoluyla 2 PKK mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Açıklamada, örgüt mensuplarının 2015 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve son olarak Irak’ta faaliyet yürüttükleri kaydedilerek, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 121’e yükseldiği ifade edildi.